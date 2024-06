iPhone 15 in regalo se inviti gli amici ad aprire questo conto

L’idea di ricevere un iPhone 15 in regalo potrebbe essere pura utopia. Invece, con SelfyConto, diventa possibile. È il conto perfetto per chi desidera gestire i soldi in maniera efficiente e gratuita. Offre operazioni bancarie senza spese e una vasta gamma di carte tra cui scegliere, gestibili comodamente tramite l’app super intuitiva.

Ma ciò che rende tutto ancora più interessante è la super offerta attuale: invita i tuoi amici e ricevi fantastici regali Apple. Porta due amici e ottieni un Apple Watch, quattro amici e avrai un iPad 10. Con 6, invece, ecco in omaggio lo smartphone Apple di ultima generazione.

SelfyConto: canone gratuito e iPhone 15 in Regalo

Per i nuovi clienti, SelfyConto offre il canone gratuito per il primo anno. Se hai meno di 30 anni, il canone resta a zero euro fino ai 30 anni. Superato questo traguardo, il canone sarà di soli 3,75€ al mese.

Operazioni come bonifici online, pagamenti di utenze e gestioni di moduli F23, F24, MAV e RAV sono tutte gratuite. Anche le ricariche telefoniche non ti costeranno nulla.

Insieme al conto avrai la carta di debito gratuita in PVC 100% riciclato, disponibile subito in formato digitale. Inoltre, a tua scelta, carta di credito o prepagata.

Un ottimo servizio è il supporto per i pagamenti contactless tramite Apple Pay e Google Pay. Non serve nemmeno tirare fuori il portafoglio, puoi pagare direttamente con il tuo smartphone o smartwatch. Più semplice di così!

A chiudere il cerchio ci sono alcuni servizi di base, come SelfyCare con assicurazioni personalizzate, Selfy PayTime per rateizzare le spese, SelfyCredit Instant per prestiti personali in tempo reale, e SelfyShop per acquisti a tasso zero. Cosa aspetti? Apri il conto e invita sei amici: l’iPhone 15 in regalo ti sta aspettando!