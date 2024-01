iPhone 15 in sconto, su Amazon scende del 13%: compralo ORA

Chi non se ne fosse accorto prima, sarà sorpreso nel vedere in sconto uno smartphone di questo calibro. Oggi su Amazon compare improvvisamente un’offerta degna di nota che potrebbe stravolgere la giornata di chi stava aspettando il prezzo giusto. Abituati a costi molto più alti, alcuni ci avevano perso le speranze, ma oggi è il momento perfetto per acquistare un iPhone 15.

Direttamente tra le pagine del sito e-commerce più famoso al mondo, compare la variante da 128 GB colorata di azzurro, probabilmente la più bella. Oltre alle caratteristiche tecniche di questo smartphone, c’è anche l’estetica, divenuta una vera e propria icona negli anni. Il prezzo di vendita oggi scende del 13% e si ferma a soli 849 € con due anni di garanzia inclusi.

L’iPhone 15 di Apple è in sconto, le specifiche tecniche

Oggi l’offerta riguarda l’iPhone 15 azzurro, quello da 128 GB di memoria che al suo interno include anche il processore A16 Bionic. Le sue capacità sono eccezionali, anche in termini di efficienza energetica.

Oltre a questo, c’è anche una fotocamera doppia da ben 48 MP, perfetta anche per realizzare video in 4K a 60 fps. Arriva ufficialmente poi il connettore USB-C.

Avere un iPhone comporta tanti vantaggi, soprattutto dal punto di vista del sistema operativo. Se in passato iOS era un problema per quanto riguarda la compatibilità e soprattutto le soluzioni che (non) offriva, oggi la situazione è molto diversa. Diverse applicazioni sono ottimizzate espressamente per questa piattaforma, i componenti utilizzati vanno ad integrarsi in maniera ottimale con il sistema operativo e quant’altro.

L’iPhone 15 probabilmente è lo smartphone perfetto in questo momento, siccome è migliorato dal punto di vista fotografico, ha un processore più potente e anche la Dynamic Island. Acquistarlo oggi per un prezzo di 849 € alla luce dello sconto del 13% non può che essere un’occasione. Gli utenti avranno anche due anni di garanzia e la spedizione entro un massimo di 15 giorni.

