iPhone 15 Pro in SUPER SCONTO su eBay, costa 190 € in meno

Volete acquistare un nuovo iPhone 15 Pro per Natale? Ecco eBay che arriva in vostro soccorso con un prezzo incredibile.

Oggi la variante da 128 GB di memoria interna e nella colorazione titanio blu arriva con uno sconto del 14%. Basteranno 1139,90 € per acquistare il prodotto.

iPhone 15 Pro 128 GB, lo sconto su eBay è clamoroso

Sebbene qualcuno sostenga che di novità non ce ne siano poi così tante, in realtà Apple ha lavorato tanto a questo nuovo iPhone 15 Pro. L’azienda ha implementato il titanio aerospaziale nel telaio del suo smartphone, prendendolo più leggero e più robusto.

Sul retro c’è il solito vetro opaco che conferisce quella finitura che solo un iPhone può mostrare. Oltre a questo, si passa al display, protetto dal solito Ceramic Shield e con altissima risoluzione. Parliamo infatti di un pannello Super Retina XDR da 6,1″ di ampiezza che vanta un refresh rate pari a 120 Hz.

Non manca la Dynamic Island, divenuta un vero e proprio marchio di fabbrica dopo l’abbandono del notch anche sui modelli di base. A bordo del nuovo iPhone 15 Pro c’è anche il nuovo chip A17 Pro, in grado di garantire un’efficienza in termini di prestazioni senza precedenti.

Nota di merito per il nuovo sistema di fotocamere Pro, che vede l’obiettivo principale da 48 MP migliorato sensibilmente. Se non avete ancora avuto modo di provare il tasto azione, dovreste farlo: da qui potrete richiamare alcune feature pre-impostate da Apple, tra cui anche il caro vecchio “Silenzioso”.

Uno smartphone del genere può fare sicuramente comodo nella vita di tutti i giorni. È bello da vedere, performante, dura tutta la giornata grazie alla sua batteria e inoltre consente di scattare foto straordinarie. Ci sono più motivi per acquistare un iPhone 15 Pro e oggi eBay ve ne dà un altro: il prezzo. Grazie ad uno sconto del 14% infatti il costo finale sarà di 1139,90 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.