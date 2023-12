iPhone 15 Pro Max 1TB al minimo storico: RISPARMIA 230€

Non c’è tempo da perdere: iPhone 15 Pro Max da 1TB, il miglior smartphone a marchio Apple attualmente in commercio, è scontato di 230€ su Amazon. Al momento lo smartphone risulta disponibile, ma meglio procedere rapidamente.

iPhone 15 Pro Max da 1TB: il top di gamma di Apple è scontato di 230€ su Amazon

iPhone 15 Pro Max ha un design in titanio, materiale impiegato anche nell’industria aerospaziale e con uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli.

Il look è caratterizzato da una nuova texture spazzolata, profili smussati e i bordi ancora più sottili. La cornice in alluminio contribuisce alla dissipazione termica e facilita la sostituzione del vetro posteriore. Il display resta il Super Retina XDR con tecnologie always-on e ProMotion.

Una novità è anche il nuovo tasto Azione, che sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, attivazione dei Memo vocali, accesso alle modalità Full immersion, Traduci e accesso alle funzioni per l’accessibilità e così via.

Il chip A17 Pro è il primo processore a 3 nanometri del settore. La nuova CPU è fino al 10% più veloce grazie a miglioramenti della microarchitettura e del design, e il Neural Engine è ora fino a 2 volte più scattante. La GPU di livello Pro è fino al 20% più veloce e rende possibili esperienze nuove, avendo un nuovo design a 6-core che incrementa le prestazioni di picco e l’efficienza energetica.

Grazie all’introduzione del ray tracing con accelerazione hardware, il dispositivo offre una grafica più fluida e un’esperienza più coinvolgente per gaming e realtà aumentata consentendo l’esecuzione nativa di giochi come Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage.

Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48MP offre ancora più flessibilità grazie a una nuova impostazione predefinita a risoluzione super alta da 24MP. Oltre al formato ProRAW da 48MP, supporta anche le immagini HEIF da 48MP con una risoluzione 4 volte superiore. E su iPhone 15 Pro c’è anche un ampio teleobiettivo 3x.

C’è da segnalare infine la presenza del connettore USB-C, che manda definitivamente in pensiero lo standard Lightning anche su iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.