Per quanto riguarda la categoria smartphone, il top del top di casa Apple è iPhone 15 Pro Max. Oggi, il dispositivo compatibile con l’appena annunciata suite Apple Intelligence, è acquistabile su Amazon in offerta a 1.249 euro, ovvero 240 euro in meno rispetto al prezzo di listino. La spedizione, poi, è compresa nel prezzo.

iPhone 15 Pro Max è l’eccellenza fatta smartphone

Con iPhone 15 Pro Max Apple non ha stravolto il design, ma lo ha arricchito attraverso l’utilizzo di un materiale inedito per il mercato, il titanio. Questa novità si traduce in maggiore resistenza e più leggerezza.

Il display è uno spettacolare Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici (2796 x 1290 pixel a 460 ppi) con colori brillanti, neri profondi e dettagli nitidi. Grazie alla tecnologia ProMotion la frequenza d’aggiornamento è dinamica e si spinge fino ai 120Hz, regalando un’esperienza d’uso sempre fluida e reattiva. Impreziosiscono il tutto il True Tone, l’HDR e l’ampia gamma cromatica (P3).

Protetto dalla scocca dello smartphone, il chip A17 Pro assicura performance eccellenti in ogni ambito, anche con app per l’editing di video on-device e i videogiochi. Perché sì, iPhone 15 Pro Max è anche una console portatile che consente di giocare a titoli del calibro di Assassin’s Creed Mirage. Ma questo chip è anche fondamentale per il funzionamento di Apple Intelligence, la suite di funzioni di intelligenza artificiale presentata durante la WWDC24.

Il sistema fotografico è tra i migliori ed è composto da una fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, da una ultra-grandangolare da 12 megapixel, da un teleobiettivo 2x da 12 megapixel e da un teleobiettivo 5x da 12 megapixel. La fotocamera anteriore, la TrueDepth, è da 12 megapixel.

Per chi ha intenzione di usare lo smartphone per scopi professionali, si segnalano infine la possibilità di registrare video ProRes fino a 4K a 60fps su periferica esterna e il connettore USB-C compatibile con ricarica, DisplayPort e USB-C 3 fino a 10 Gbps.