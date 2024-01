iPhone 15 Pro Max da 256 GB con quasi 100 € di sconto su Amazon

Di smartphone ne sono stati visti tanti in sconto durante queste feste, ma quando arriva un iPhone, cambia di certo la musica. Oggi è il turno del nuovo 15 Pro Max, disponibile oggi sul celebre sito e-commerce nella sua variante da 256 GB di memoria.

Parliamo di un prodotto che ad oggi probabilmente è quello da battere, siccome vanta un ottimo hardware e un comparto multimediale da favola. Il suo prezzo scende dal 6% e si ferma ad un totale di 1399 €, ben 90 € in meno rispetto al solito. Ovviamente ci sono due anni di garanzia, di cui il primo con Apple, la spedizione invece arriverà a casa vostra entro il 4 gennaio.

L’iPhone 15 Pro Max costa pochissimo su Amazon, le specifiche

Insieme al processore A17 Pro lanciato da Apple, questo iPhone 15 Pro Max vanta 256 GB di memoria interna e una tripla fotocamera da 48 MP con nuova lente 5X periscopica. Il telaio è in titanio, in questa occasione di colore nero, peraltro molto più resistente rispetto ai design passati.

Lo smartphone offre un’ottima autonomia, complice anche l’ottimizzazione con il processore. Ricordiamo che è disponibile il tasto azione sul lato sinistro e anche la porta USB-C. Per quanto riguarda il display, si tratta di un’unità Super Retina XDR da 6,7″.

Non c’è molto altro da dire in merito a questo smartphone, visto che le principali caratteristiche tecniche sono state ampiamente descritte. In conclusione, l’iPhone 15 Pro Max è probabilmente il top di gamma da battere tra i telefoni in questo momento, sia per il suo design che per le sue specifiche tecniche. Le grandi performance che garantisce questo terminale infatti sono il fiore all’occhiello, ma anche il design vuole la sua parte.

Ricordiamo che grazie ad Amazon tutti gli utenti potranno finalmente risparmiare qualcosina su un prodotto che in genere rappresenta il massimo in termini di dispendio economico. Con il 6% di sconto presente su Amazon, il prezzo scende di 90 € e si ferma a 1399 €. Acquistandolo oggi, sarà a casa vostra entro fine settimana e con due anni di garanzia, di cui uno con Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.