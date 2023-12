iPhone 15 Pro Max da 512 GB con 110 EURO di sconto su Amazon

Oggi è la giornata perfetta per risparmiare su Amazon se volete acquistare il top di gamma iPhone 15 Pro Max. Questo dispositivo oggi costa meno del solito ed infatti con il 6% di sconto garantisce un ottimo risparmio.

Su Amazon infatti il nuovo iPhone costerà 1629 € con i suoi due anni di garanzia e con la spedizione entro questa domenica.

L’iPhone 15 Pro Max costa meno su Amazon, ecco le sue specifiche

Di novità ce ne sono state con l’arrivo di questo nuovo iPhone 15 Pro Max. Innanzitutto il telaio è forgiato in titanio, in questo caso di colore nero, mentre sul lato esterno c’è il nuovo tasto azione. Oltre a questo parliamo di un prodotto dotato di un display da 6,7″ di ampiezza con una risoluzione straordinaria, in grado di offrire un refresh rate da ben 120 Hz ProMotion.

Passando al comparto fotografico, ci sono tre sensori tra cui la nuova lente in grado di scattare in 5x ottico. La risoluzione massima è in 48 MP. È presente anche la nuova porta USB-C.

Non c’è molto altro da dire in merito a questo spettacolare smartphone, che ad oggi rappresenta il top di gamma assoluto nel panorama telefonico. Difficilmente si può fare di meglio, siccome Apple è riuscita ad abbinare una potenza stratosferica dovuta al nuovo processore ad un design che ormai è diventato iconico. L’introduzione del titanio non ha fatto altro che migliorare ulteriormente la situazione, rendendo questo iPhone 15 Pro Max un dispositivo perfetto.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, ogni sconto è ben accetto quando si tratta di un prodotto di Apple. A tal proposito, il 6% in meno in questo caso non potrà che far piacere agli utenti, che risparmieranno 110 € pagando 1629 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e che il dispositivo sarà a casa vostra entro il 31 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.