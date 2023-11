iPhone 15 Pro: l'ultimo smartphone Apple è IN PROMO su eBay

Voglia di abbracciare l’ultima generazione dello smartphone di Apple? Oggi iPhone 15 Pro (da 128GB, in questo caso) è acquistabile a prezzo scontato su eBay: 1.139 euro, spedizione compresa. Oltre al fatto che l’offerta potrebbe avere breve durata, c’è da tenere in conto che la quantità disponibile è limitata. Questo significa che solo i più rapidi potranno aggiudicarsi a prezzo scontato il dispositivo lanciato solo poche settimane fa.

Lo smartphone è venduto da cellularpoint, venditore professionale con 100% di feedback positivi,

Su eBay si risparmia su tutto, anche sul nuovo iPhone 15 Pro in Titanio

iPhone 15 Pro ha un design in lega di titanio, impiegata anche nell’industria aerospaziale e con uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli. Il look è caratterizzato da una nuova texture spazzolata, profili smussati e i bordi ancora più sottili. La cornice in alluminio, poi, contribuisce alla dissipazione termica e facilita la sostituzione del vetro posteriore. Il display resta il Super Retina XDR con tecnologie always-on e ProMotion.

Novità di spicco è il nuovo tasto Azione, che sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, attivazione dei Memo vocali, accesso alle modalità Full immersion, Traduci e accesso alle funzioni per l’accessibilità e così via.

Chip, comparto fotografico e connettività

Il chip A17 Pro è il primo processore a 3 nanometri del settore. La nuova CPU è fino al 10% più veloce grazie a miglioramenti della microarchitettura e del design, e il Neural Engine è ora fino a 2 volte più scattante. La GPU di livello Pro è fino al 20% più veloce e rende possibili esperienze nuove, avendo un nuovo design a 6-core che incrementa le prestazioni di picco e l’efficienza energetica.

Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48MP offre ancora più flessibilità grazie a una nuova impostazione predefinita a risoluzione super alta da 24MP. Oltre al formato ProRAW da 48MP, supporta anche le immagini HEIF da 48MP con una risoluzione 4 volte superiore. E su iPhone 15 Pro c’è anche un ampio teleobiettivo 3x.

Lo smartphone utilizza il connettore USB‑C e ha il chip Ultra Wideband per la feature Posizione precisa per Trova i miei amici. Ci sono poi il supporto al Wi-Fi 6E (con prestazioni wireless più elevate e velocità fino a 2 volte superiori) e la compatibilità con Thread, per una migliore integrazione con l’app Casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.