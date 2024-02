iPhone 15 REGALATO su Amazon con uno sconto di 200 EURO

È arrivato il momento di realizzare un gran desiderio, quello di avere un iPhone. Il nuovo modello 15 da 128 GB oggi è disponibile su Amazon con uno sconto clamoroso, mai visto prima. La versione colorata di nero è infatti disponibile sul celebre sito e-commerce con il 18% di sconto, il che significa un risparmio di quasi 200 € sul prezzo di listino.

Il nuovo iPhone 15 oggi è sicuramente lo smartphone da acquistare, senza pensarci due volte. La sua estetica iconica, il nuovo design frontale uguale ai modelli Pro e la fotocamera nettamente migliorata lo rendono un top assoluto. grazie allo sconto di oggi, arriva a casa vostra per soli 799 € con due anni di garanzia di cui uno di Apple. La spedizione è rapida e gratuita.

L’iPhone 15 è oggi scontatissimo su Amazon nella versione da 128 GB

Di cambiamenti ce ne sono stati diversi nella nuova linea iPhone 15, soprattutto sul modello di base. Quest’ultimo, disponibile oggi in grande sconto su Amazon, si presenta nel migliore dei modi, ovvero nella colorazione nera, probabilmente la miglior espressione di questa tonalità mai vista prima. Per la prima volta su un modello di base arriva la Dynamic Island che dunque lo rende molto “Pro”. La batteria è stata sensibilmente migliorata rendendolo inesauribile e in più c’è il nuovo processore, quello dell’iPhone 14 Pro, l’A16 Bionic.

Passando sul retro, le due fotocamere sono spaventose: gli scatti vengono fuori con una qualità senza precedenti grazie al nuovo sensore da 48 MP. Il display da 6,1″ Super Retina XDR è il miglior pannello sul mercato.

Difficile trovare di meglio in giro. Un top di gamma di Apple a questo prezzo non era immaginabile fino a poco fa, quando Amazon ha deciso di scontarlo del 18%. Il prezzo è un regalo: solo 799 € con spedizione rapida e due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.