Della gamma di ultima generazione presentata da Apple, iPhone 15 “base” è probabilmente quello che ha riscosso maggior successo. Lo smartphone ha un costo ridotto rispetto ai modello Pro ma porta con sé la Dynamic Island, una fotocamera posteriore migliorate e anche la porta USB-C per una maggiore versatilità. Insomma, ha tutto quello che deve avere per un’esperienza completa e senza compromessi. E anche il prezzo è dalla sua parte: solo 699,90 euro su eBay, spedizione inclusa.

Lo smartphone è venduto da cellularpoint, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 6.000 recensioni.

iPhone 15: ti bastano 699,90€ per lo smartphone Apple di ultima generazione con Dynamic Island

Esteticamente, iPhone 15 mantiene il design premium che contraddistingue i prodotti Apple, con i bordi piatti in alluminio che gli conferiscono un aspetto raffinato e l’inedita scocca posteriore in vetro a infusione di colore. La parte frontale è dominata da un ampio display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, che offre una qualità delle immagini eccezionale, perfetta per godersi film, foto e giochi.

Sotto la scocca dello smartphone di Apple c’è il chip A16 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core. Questo processore offre ottime prestazioni, garantendo fluidità e reattività in ogni attività, dalle app più impegnative ai giochi più intensi dal punto di vista grafico. La batteria è stata ottimizzata per durare più a lungo, permettendoti di utilizzare il tuo iPhone tutto il giorno senza preoccupazioni: fino a 20 ore di riproduzione video.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, con questo nuovo modello Apple ha ulteriormente alzato l’asticella. Il modello base vanta una fotocamera principale da 48 megapixel e una ultra-grandangolare da 12 megapixel. Non mancano ovviamente tutte quelle tecnologie per scatti di assoluta qualità, come il Photonic Engine, lo Smart HDR 4, gli Stili Fotografici, la Modalità Ritratto e la Modalità Notte. Per quanto riguarda i video, è possibile registrare clip in 4K fino a 60fps e ci sono le modalità Cinema e Azione a dare quel tocco professionale in più.

Una novità particolarmente importante da segnalare è il passaggio dallo standard Lightning a quello USB-C. Questo si traduce in maggiore versatilità sia per la ricarica che per l’utilizzo di accessori.