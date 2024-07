iPhone 15 senza spendere un centesimo con la promo Mediolanum

Stai sognando un nuovo iPhone 15 ma il prezzo ti fa tentennare? C’è una buona notizia: con SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, puoi averlo in regalo! Ma come funziona la promozione? Lo scopriamo insieme nel prossimo paragrafo.

È molto semplice: basta aprire un conto SelfyConto e poi invitare i tuoi amici a fare lo stesso. Per ogni amico che si iscrive e attiva il conto, riceverai un punto. Raggiungendo un determinato numero di punti, potrai richiedere il tuo iPhone 15 in omaggio. Vediamo nel dettaglio i termini della promozione. Infatti, Mediolanum ha messo in palio non solo un iPhone, ma anche altri due prodotti: Un Apple Watch SE da 40mm, che potrai richiedere per 2 amici invitati, e un iPad 10 (4 amici invitati) e un iPhone 15: 6 amici invitati.

Promo e non solo: tutti i vantaggi del prodotto Mediolanum

Per attivare la promozione e iniziare a invitare i tuoi amici, basta seguire questi semplici passaggi: apri un conto SelfyConto sul sito web di Banca Mediolanum o tramite l’app, accedi alla sezione “Porta un amico” dell’app o del sito web, condividi il tuo codice promozionale con i tuoi amici tramite email, SMS o social network.

La promozione è valida fino al 14 febbraio 2025. Per ricevere il premio, gli amici invitati dovranno aprire un conto SelfyConto o un conto Mediolanum ed effettuare almeno un’operazione entro 4 mesi dall’attivazione.

Ma Oltre alla possibilità di ottenere un iPhone 15 in omaggio, SelfyConto offre numerosi altri vantaggi:

Canone zero per sempre per gli under 30 e per il primo anno per tutti gli altri

e per il primo anno per tutti gli altri Carta di debito Mastercard gratuita con prelievi gratuiti in tutta l’area euro

con prelievi gratuiti in tutta l’area euro Bonifici gratuiti verso tutti i conti italiani e verso conti esteri in area SEPA

verso tutti i conti italiani e verso conti esteri in area SEPA App SelfyConto per gestire il tuo conto da remoto in modo semplice e sicuro