Italia-Francia, pallavolo maschile: dove vederla in TV e streaming

Questa sera a Parigi l’Italia della pallavolo maschile affronterà la Francia nella semifinale olimpica. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2, RaiSport, Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay e le altre piattaforme che includono la programmazione dei canali Eurosport, tra cui NOW.

Citiamo NOW per due motivi: il pass Sport e l’inizio della Serie A. Il pass Sport di NOW rappresenta la scelta più completa per gli appassionati sportivi, dato che comprende tutta la Formula 1, la MotoGP, il tennis (con Wimbledon in esclusiva), il basket con la NBA e l’Eurolega, le coppe europee di calcio, tre partite a turno di Serie A e tutta la Serie C.

A proposito della Serie A, l’inizio della nuova stagione è fissato per sabato 17 agosto, con i primi quattro anticipi. Su NOW sarà visibile l’anticipo tra Milan e Torino delle 20:45, con Paulo Fonseca all’esordio sulla panchina del Diavolo. Grazie all’offerta in corso, è possibile sottoscrivere il pass Sport a 14,99 euro invece di 24,99 euro, con un risparmio di 120 euro in un anno.

Dove vedere la semifinale di pallavolo maschile alle Olimpiadi tra Italia e Francia

La semifinale di pallavolo maschile Italia-Francia del 7 agosto sarà visibile in TV in chiaro su Rai 2 e RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), ed anche sui canali Eurosport. Per chi si trova fuori casa, sarà possibile vedere il match in streaming su RaiPlay e tramite i servizi streaming che includono la programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2, tra cui NOW.

Appuntamento dunque per questa sera alle ore 20:00, quando avrà inizio la semifinale olimpica della pallavolo maschile tra Italia e Francia.