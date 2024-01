Jabra Elite 5, gli auricolari con ANC a 99 € su Amazon: che BOMBA!

Amazon è il luogo ideale dove acquistare un paio di auricolari di gran livello, come quelli che produce il celebre marchio Jabra. Oggi in sconto arrivano gli Elite 5, in grado di soddisfare le aspettative anche degli utenti più esigenti.

Con un ribasso del 33%, il prezzo finale sarà di 99,99 € con spedizione entro il 13 gennaio a casa vostra.

I Jabra Elite 5 sono in sconto, ecco le specifiche

Questi auricolari Jabra Elite 5 offrono il controllo intelligente del rumore grazie alla presenza della tecnologia ANC. Questa è ibrida e consente di lasciar passare anche il rumore ambientale grazie alla tecnologia HearThrough.

Le cuffie godono di ben 6 microfoni a disposizione in modo da ridurre al meglio ogni fastidio. Oltre a questo il suono è personalizzato e soprattutto di grande qualità vista la presenza di altoparlanti da 6 mm. Per quanto riguarda l’autonomia non c’è alcun tipo di problema visto che ogni carica consente 7 ore di durata. La custodia di ricarica inoltre contribuisce alla grande, portando l’autonomia complessiva a circa 28 ore. Da ricordare anche che questi Jabra Elite 5 sono impermeabili grazie alla certificazione IP55.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche in dotazione a queste cuffie, gli utenti capiranno bene perché Jabra è uno dei migliori produttori in quest’ambito. Le sue nuove Elite 5 sono davvero eccezionali per il grande rapporto che c’è tra qualità e prezzo; è difficile trovare infatti degli auricolari che siano provvisti di cancellazione attiva del rumore ad un prezzo così basso.

Oggi il costo del prodotto scende del 33% rispetto a quello solito, fermandosi così a 99,99 €. Grazie ai due anni di garanzia e alla spedizione veloce, gli utenti potranno avere un’esperienza straordinaria con Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.