È in questo momento in offerta su Amazon un bundle davvero interessante e dedicato a quegli utenti che vogliono poter ascoltare musica ovunque vadano, anche in riva al mare. Il bundle in questione include il JBL Flip Essential 2 e il JBL GO 3, due speaker Bluetooth impermeabili e resistenti. Il costo è di soli 114,98 euro ed è tutto merito dello sconto immediato del 25%. I costi di spedizione, poi, sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Il bundle JBL costa meno di 120€ su Amazon: approfitta subito dello sconto del 25%

Flip Essential 2

Il JBL Flip Essential 2 è un altoparlante Bluetooth portatile di dimensioni compatte, con un design resistente all’acqua e alla polvere. È dotato di un unico driver da 16 watt, che produce un suono potente e bilanciato, con bassi profondi e alti chiari. La batteria integrata offre fino a 10 ore di autonomia, sufficienti per una lunga giornata di musica.

È un’ottima soluzione per chi cerca uno speaker wireless portatile e resistente, con un buon rapporto qualità-prezzo. È ideale per ascoltare musica in casa, in giardino o in spiaggia. Il JBL Flip Essential 2 è realizzato in tessuto e plastica, il design è compatto e leggero, con una forma cilindrica che lo rende facile da trasportare.

L’altoparlante è resistente all’acqua e alla polvere, con certificazione IPX7. Questo significa che può essere immerso in acqua per un massimo di 30 minuti, senza subire danni.

GO 3

Il suo GO 3 è progettato per offrire un suono di qualità e una grande portabilità, rendendolo ideale per l’ascolto di musica in movimento. Dal punto di vista del design, lo speaker di JBL presenta un corpo compatto e resistente. Ha una forma rettangolare, con angoli arrotondati e un rivestimento in tessuto che ricopre la griglia. È un accessorio compatto e leggero, dunque facile da portare in giro, soprattutto in vacanza.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l’JBL GO 3 offre prestazioni sonore sorprendenti. Anche in termini di autonomia, c’è da stupirsi: la batteria integrata garantisce fino a 5 ore di riproduzione continua, a seconda del volume e delle condizioni d’uso. Poi, una volta esaurite le energie, puoi ricaricalo con il cavo USB-C in dotazione.

Il GO 3 è anche resistente agli schizzi d’acqua e polvere con una classificazione IPX67, il che significa che può sopportare brevi immersioni in acqua o essere utilizzato sotto la pioggia e in spiaggia senza subire danni.

