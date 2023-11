JBL GO 3, lo speaker che devi comprare ora al 36% su Amazon

Oggi su Amazon c’è una grande soluzione per quanto riguarda il mondo degli speaker portatili. Il JBL GO 3 è in sconto con il 36% in meno. La sua grande trasportabilità, ma soprattutto le sue eccezionali caratteristiche tecniche lo rendono uno dei migliori in assoluto.

Oggi il prezzo di vendita scende di ben 15,99 €, per un totale in sconto di soli 29 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia.

Con questo speaker, JBL ha fatto le sue fortune

La tecnologia JBL Pro Sound garantisce bassi corposi ed un suono davvero eccezionale, nonostante le dimensioni siano ridotte. Proprio questo aspetto è fondamentale per lo speaker GO 3, dal momento che in questo modo tutti possono portarlo ovunque senza alcun problema. Il suo design infatti è comodissimo, essendo dotato anche di un pratico aggancio laterale.

È resistente ad acqua e polvere siccome è provvisto della certificazione IPX7, per cui sarà di grande comodità a bordo piscina, al mare o anche durante un’improvvisa pioggia. Uno dei punti di forza sta sicuramente nell’autonomia, siccome questo speaker portatile di JBL è addirittura in grado di durare fino a 5 ore al massimo della sua potenza.

Sulla parte laterale ci sono alcuni tasti per la connessione e l’accensione, mentre nella parte superiore ci sono i pulsanti utili per abbassare ed alzare il volume o per play e pausa. Per quanto riguarda la ricarica, avviene comodamente tramite USB e in poco tempo.

Oggi la grande opportunità viene fornita dal prezzo di vendita che scende 36% in favore di un prezzo finale di soli 29 €. Ricordiamo che il JBL GO 3 costa in genere 44,99 €, per cui si tratta di un’ottima occasione. Grazie alla politica di reso estesa in occasione dei mesi natalizi, potete restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

