Juventus-Milan: guardala in streaming (OFFERTA SPECIALE)

Juventus-Milan non è mai una partita come le altre. Non lo è nemmeno questa volta, anche se lo scudetto è già stato assegnato all’Inter, rivale storica di entrambe le squadre. Puoi guardare in streaming su DAZN la partita dell’Allianz Stadium, con fischio d’inizio sabato 27 aprile alle ore 18:00. È la giornata 34 della Serie A e, in occasione del big match, la piattaforma ha lanciato un’offerta speciale.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Milan

Rosa al completo e morale alto per Allegri, nonostante il momento comunque non semplice, grazie alla qualificazione alla finale di Coppa Italia ottenuta in settimana. Si respira un’atmosfera decisamente diversa in casa Pioli, dopo la sconfitta nel derby e per le tante assenze importanti: Kalulu e Kajer fuori per infortuni, Calabria, Hernandez e Tomori per squalifica. I rossoneri dovranno reinventare la difesa. Ecco le probabili formazioni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

I tifosi che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Stefano Borghi, il commento tecnico di Dario Marcolin. Come già anticipato, la piattaforma mette a disposizione l’abbonamento STANDARD a 19,99 euro al mese, ma solo per oggi.

Il favore del pronostico è per i padroni di casa, per via del fattore campo e delle tante indisponibilità tra gli avversari.

In classifica, la Juventus è terza con 64 punti, dietro proprio al Milan a quota 69 punti. Entrambe le squadre dovrebbero qualificarsi senza troppi problemi alla prossima edizione della Champions League.

