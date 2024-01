Kena Mobile: 130 GB, minuti illimitati e primo mese gratis

Tra i tanti operatori virtuali, Kena Mobile si presenta come una scelta vantaggiosa per questo inizio 2024. Con un pacchetto che include 130 GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al mese, a un costo di soli 6,99 euro al mese, questa offerta si rivela ideale per una vasta gamma di utenti. Il primo mese è addirittura gratuito, un vantaggio non trascurabile per chi cerca di risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Kena Mobile: una scelta conveniente

L’offerta di Kena Mobile si distingue per diversi aspetti. Primo fra tutti, il primo mese gratuito seguito da 50 GB aggiuntivi al mese per 12 mesi, che rende l’offerta particolarmente allettante. Inoltre, l’assenza di costi nascosti – con attivazione, SIM e consegna gratuite – è un ulteriore punto di forza. La rete 4G di TIM garantisce una velocità di connessione fino a 60 Mbps e una copertura in tutto il territorio italiano, assicurando prestazioni ottimali sia per l’uso personale che professionale.

Kena Mobile si rivela una soluzione ideale per chi cerca un servizio affidabile e conveniente. Il bundle propost è in grado di rispondere a diverse esigenze, garantendo un’esperienza utente di alta qualità. Unica cosa da tenere in considerazione: l’offerta è riservata a chi effettua una portabilità da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, altri operatori virtuali, ma anche a chi decide di attivare un nuovo numero.

Questa offerta rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione per la telefonia mobile completa e accessibile. Con un mix di costo competitivo, ampio pacchetto di servizi e qualità del network, l’offerta di Kena Mobile si adatta perfettamente sia a utenti privati che a professionisti. Se stai cercando un’opzione che unisca risparmio e prestazioni, Kena Mobile è la risposta alle tue esigenze.

Non perdere l’occasione di approfittare di questa offerta imperdibile. Visita il sito di Kena Mobile per scoprire tutti i dettagli e inizia a godere di un servizio di telefonia mobile di qualità superiore a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.