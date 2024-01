Kena Mobile, promo super: 130 giga e minuti illimitati a soli 6,99€ al mese

La promozione pensata da Kena Mobile è da prendere al volo. Si parla, infatti, di una tariffa che prevede l’erogazione mensile di 130 Giga, minuti illimitati e 200 sms a soli 6,99 Euro al mese. Il pacchetto si chiama 130GB Promo Plus ed è senz’altro uno dei più convenienti del momento.

L’offerta va oltre. Incluso nella tariffa troviamo anche il primo mese gratis e 50 Giga aggiuntivi al mese. Attenzione però, perché questa promozione molto vantaggiosa è limitata nel tempo. Ti consigliamo, perciò, di coglierla subito.

Perché scegliere Kena conviene

Copertura, assistenza, piani tariffari che vanno incontro alle esigenze di tutti. Questi sono alcuni dei principali vantaggi che Kena offre. Entriamo più nel dettaglio

Copertura Vodafone : Kena Mobile utilizza la rete di Vodafone, che ha una copertura capillare in Italia. Puoi quindi usare il tuo device senza problemi, ovunque ti trovi.

: Kena Mobile utilizza la rete di Vodafone, che ha una copertura capillare in Italia. Puoi quindi usare il tuo device senza problemi, ovunque ti trovi. Servizi di qualità : la compagnia offre una serie di servizi di qualità, come l’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre pronta a risolvere eventuali

: la compagnia offre una serie di servizi di qualità, come l’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre pronta a risolvere eventuali Una vasta gamma di offerte: con prezzi a partire da pochissimi euro al mese. Le offerte includono minuti, SMS e GB di traffico dati, in base alle tue esigenze

L’Offerta 130GB Promo Plus sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Puoi attivare l’offerta in 3 modi. Direttamente online cliccando sul tasto Acquista che trovi sul sito della compagnia; tramite a App Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone); chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181. Cogli la promozione subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.