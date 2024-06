Kill switch: l'importanza di una funzione di interruzione automatica nelle VPN

La funzionalità Kill switch protegge gli utenti quando la connessione VPN non è disponibile, impedendo loro di effettuare un accesso non protetto alla rete Internet. Non tutte le VPN presentano questo servizio, a testimonianza di come quest’ultime non siano uguali tra loro.

A questo proposito, tra le migliori VPN che includono regolarmente il servizio Kill switch figura anche NordVPN, punto di riferimento dell’intero settore per velocità di connessione e funzionalità extra di sicurezza. Al momento i piani di due anni sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese, in più garantisce un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Perché la funzionalità Kill switch è importante

Il servizio Kill Switch per VPN è un’importante funzionalità di sicurezza che protegge il traffico di dati Internet quando la connessione VPN si interrompe all’improvviso. Infatti, non appena si verifica una caduta della connessione al server VPN, tale funzionalità bloccherà in automatico l’accesso non protetto a Internet fino a quando la connessione VPN non verrà ristabilita.

Una disconnessione dalla VPN può comportare da una parte l’esposizione del proprio IP, dall’altra la perdita di dati personali. Per questo motivo il consiglio è di mantenere il servizio Kill Switch sempre attivo.

In NordVPN la funzionalità Kill switch è attiva sia nelle app per Windwos che Mac, ma anche su Android e iOS. In tutti i casi, disabilita in automatico l’accesso a Internet a livello di sistema, proteggendo le applicazioni senza chiuderle.

A proposito di NordVPN, in queste ore il piano di due anni è in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro. In più la promozione prevede fino a 20 Giga di dati eSIM gratuiti per l’app Saily, nuovo servizio di eSIM internazionale.