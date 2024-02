Il kit MK295 di Logitech con tastiera e mouse si candida al titolo di migliore combo per uso domestico e ufficio. Entrambe le periferiche sono wireless (il ricevitore USB è incluso), ma questo non è l’unico vantaggio. Infatti, grazie allo sconto Amazon del 49%, il costo d’acquisto oggi è di soli 27,49 euro, spedizione compresa. Un best buy senza alcun dubbio.

Risparmia il 49% sul kit Logitech con mouse e tastiera wireless: che affare!

La tastiera Logitech ha un design compatto e minimalista, con un profilo sottile che occupa poco spazio sulla scrivania. I tasti sono di dimensioni standard e hanno una corsa media, che offre una sensazione di digitazione fluida e precisa. La tastiera è dotata di un tastierino numerico integrato, che è utile per chi lavora con numeri e formule.

La tecnologia SilentTouch sfrutta delle membrane speciali per ridurre il rumore dei tasti. I tasti, reattivi e precisi, ma producono un rumore molto inferiore rispetto alle tastiere tradizionali. Questo rende la Logitech MK295 ideale per l’uso in ambienti silenziosi, come biblioteche, uffici o scuole.

Per quel che riguarda il mouse, invece, ha un design ergonomico che si adatta alla forma della mano. Ciò garantisce un comfort d’uso ottimale anche durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Il mouse è dotato di un sensore ottico avanzato che offre una precisione e un tracciamento accurati. Ha una risoluzione di 1000 DPI, che è sufficiente per la maggior parte delle attività di ufficio e di intrattenimento.

I pulsanti (tre in totale, considerando anche la rotellina) sono reattivi e precisi.

