Tecnologia SilentTouch innovativa : stessa sensazione di digitazione e clic con il 90 percento di rumore in meno.

Tastiera con 8 tasti di scelta rapida e tastierino numerico per un inserimento efficiente dei dati e una navigazione semplice, accedi con un tocco a riproduzione pausa, volume, disattivazione audio e Internet.

Design sagomato e formato portatile con clic uniforme e preciso , puntamento su quasi tutte le superfici e tecnologia SilentTouch per prestazioni silenziose.

Connettiti in 3 secondi con un ricevitore di dimensioni ridotte che offre una connessione wireless a 2,4 GHz potente e affidabile e un raggio d’azione di 10 m, per uno spazio di lavoro ordinato.

Design a prova di schizzi, tasti durevoli e robusti piedini inclinabili regolabili in altezza.

Grazie alla durata delle batterie di 36 mesi per la tastiera e di 18 mesi per il mouse e ai pulsanti di accensione spegnimento, puoi lavorare per mesi senza sostituire le batterie.