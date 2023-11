Kodak Mini Shot 2 Retro: scatta e stampa i tuoi ricordi!

Il Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per risparmiare, certo, ma anche per avvantaggiarsi con i regali di Natale. Perfetta per gli appassionati, con quel tocco retro che non guasta di certo, è la Mini Shot 2 di Kodak, una fotocamera istantanea con funzione di stampa. Il prezzo oggi è di 107 euro (anziché 160€) e nel kit sono inclusi anche due ricariche da 30 fogli rispettivamente.

La Kodak Mini Shot 2 Retro è il regalo perfetto per questo Natale: su Amazon è scontata del 33% con il Black Friday

Collezionare ricordi non è stato mai così semplice come con la Kodak Mini Shot 2 Retro 2-in-1: una fotocamera istantanea con stampante fotografica integrata che offre una combinazione unica di funzionalità e design.

La Mini Shot 2 Retro ha un design retrò che si ispira alle fotocamere istantanee degli anni ’70 e ’80. Dotata di un obiettivo circolare e di un display LCD, la fotocamera può scattare foto di 5,3 x 8,6 cm con un aspetto moderno o retrò, a te la scelta.

Con la sua caratteristica aggiuntiva di stampante fotografica, la Mini Shot 2 Retro può stampare foto da qualsiasi dispositivo compatibile con Bluetooth, smartphone iOS e Android compresi. È possibile modificare ogni scatto con filtri e aggiunta di testo grazie all’utilizzo dell’app Kodak Photo Printer che consente di controllare la Mini Shot 2 Retro da un dispositivo mobile.

L’utilizzo della Mini Shot 2 Retro è semplice. Per scattare una foto, basta premere il pulsante di scatto. La foto verrà visualizzata sul display LCD. Per stamparla, basta collegare la fotocamera a un dispositivo compatibile con Bluetooth e selezionare la foto da stampare.

Considerata la sua natura 2-in-1 (è una fotocamera ma anche una piccola stampante), il piccolo dispositivo rappresenta un’ottima scelta per gli appassionati di fotografia vintage che cercano una fotocamera versatile e divertente da usare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.