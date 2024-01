La bellissima smart TV QLED da 55" 4K che tutti vogliono è su Amazon

Il diritto tra i colossi produttori di televisioni, c’è oggi anche Hisense, comparso inizialmente come side-brand per poi diventare mattatore assoluto. Le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti sono di indiscutibile valore, siccome ad oggi sono anche tra le più apprezzate.

Il sistema operativo delle smart TV di questo marchio è uno dei più fluidi e versatili, così come il design è uno di quelli che meglio si adattano all’arredamento. Hisense oggi vede su Amazon la sua QLED 4K da 55″ di ampiezza in sconto su Amazon con il 25% in meno. Il prezzo finale corrisponde a soli 399 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida entro martedì prossimo.

Smart TV Hisense da 50″ QLED, le caratteristiche tecniche

La nuova smart TV di Hisense, quella da 55″ di ampiezza, è oggi presente su Amazon con tutte le sue migliori specifiche. Tra queste c’è sicuramente la tecnologia QLED che garantisce un livello di immagine nettamente superiore rispetto al solito.

Chiaramente è da citare anche la presenza immancabile dell’HDR, del Dolby Vision e del Dolby Atmos. A bordo non manca la presenza dell’assistente vocale Alexa.

Oltre a tutte queste caratteristiche tecniche c’è il grande impatto estetico che garantisce una smart TV di questo genere. Hisense consente ai suoi utenti di avere a disposizione il meglio per un prezzo nettamente inferiore alle pari livello di altri brand. Oggi ad esempio basterà spendere 399 € per portare a casa il prodotto, grazie al 25% di sconto che Amazon rende disponibile.

Chi riuscirà ad acquistarla, potrà averla al massimo entro sei giorni a casa e con due anni di garanzia inclusi.

