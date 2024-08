La carta Hype che tutti stanno scegliendo: un modo semplice di gestire i tuoi soldi

HYPE Next ha già conquistato il cuore di moltissimi italiani. Ogni mese, il costo da pagare è di 2,90 euro. Poco, considerando che la carta offre un modo semplice di gestire i tuoi soldi. Tutti gli strumenti bancari sono disponibili in un’unica app, ben organizzati e sempre a portata di mano. Continua a leggere per saperne di più.

HYPE Next: un modo semplice di gestire i tuoi soldi

La carta di debito Visa di HYPE ti consente di fare acquisti, di prelevare e di inviare bonifici istantanei gratuitamente. Permette anche di ricaricare il conto da un’altra carta senza commissioni. Per quanto riguarda la sicurezza dei tuoi acquisti, sono coperti fino a 2.000 euro contro furti o danni. Anche i tuoi elettrodomestici hanno una copertura fino a 2.500 euro per le riparazioni annuali.

Le polizze assicurative integrate sono un altro vantaggio. Hai copertura per gli acquisti, gli elettrodomestici e l’assistenza medica 24/7 con consulto telefonico urgente e trasferimento in ambulanza.

Puntualizziamo che la ricarica del conto da un’altra carta è senza limiti e gratuita. Inoltre, l’app offre funzionalità smart per categorizzare e monitorare le tue spese, tra cui strumenti avanzati come Radar, che ti aiuta a ottimizzare le tue uscite.

Se ti piace risparmiare, con HYPE puoi farlo con Box Salvadanaio e Box Obiettivo. Programmi i tuoi risparmi, imposti dei traguardi e raggiungi i tuoi obiettivi. Inoltre, puoi richiedere piccoli prestiti istantanei con Credit Boost oppure prestiti personali fino a 50.000€.

L’applicazione HYPE Next, poi, ti consente di gestire le tue spese, ma anche aggregare i conti, gestire criptovalute e molto altro ancora. Insomma, è una piattaforma finanziaria completa.

Come hai visto, HYPE Next offre un modo semplice di gestire i tuoi soldi. Cosa aspetti? Registrati subito!