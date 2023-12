La ciabatta multipresa verticale da regalare a Natale, costa 16 EURO

Molti utenti l’hanno rincorsa per molto tempo e raramente è tornata disponibile tra le pagine e le categorie di Amazon. Avendo dato un’occhiata all’immagine in evidenza e al titolo avrete ovviamente già capito che si tratta della celebre ciabatta multipresa a torretta, quella che riesce ad ospitare più prese e ad alimentare più dispositivi.

Dotata di diverse entrate, tra quelle per la corrente tradizionale e quelle USB, la ciabatta consente di non avere più preoccupazioni su dove collegare in contemporanea il proprio smartphone, il computer e quant’altro. Il marchio che la produce non interessa agli utenti, che per averla sarebbero disposti a tutto, soprattutto a questo prezzo.

La ciabatta multipresa infatti oggi costa solo 16,99 € grazie al 5% di sconto e al coupon da 2 € concesso dal venditore. Il prodotto arriverà a casa vostra entro il 22 dicembre e con un anno di garanzia.

Ciabatta multipresa a torretta in sconto su Amazon, le specifiche

Questa ciabatta verticale è dotata di ben 8 prese per la corrente elettrica e 4 porte USB, ciò significa che può ospitare 12 dispositivi in contemporanea. È dotata ovviamente di tutte le misure di sicurezza disponibili per evitare cortocircuiti e per offrire la ricarica rapida grazie alla sua potenza di 10A.

Tutti coloro che stavano aspettando il ritorno in sconto di questo prodotto, saranno contenti. La ciabatta multipresa a torretta è su Amazon e con un prezzo mai visto prima. In occasione di queste festività natalizie infatti c’è il 5% di sconto e un ulteriore coupon da 2 €. In questo modo il prezzo finale sarà di 16,99 € con spedizione rapida e soprattutto con un anno di garanzia. Nel caso in cui dovesse esserci qualcosa che non va, potrete restituire il tutto fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.