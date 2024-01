La dash cam in QHD che controlla la vostra auto costa pochissimo (-5%)

Se non avete mai provato a bordo della vostra automobile una dash cam, è arrivato il momento. Oggi in sconto su Amazon arriva la M300 di 70mai, una telecamera molto performante che terrà al sicuro voi e la vostra macchina.

Oggi grazie al 5% di sconto di un’offerta a tempo, gli utenti potranno acquistare la telecamera per 40,93 € con due anni di garanzia.

La 70mai è una dash cam mostruosa, ecco le sue specifiche

Le caratteristiche tecniche di questa telecamera da auto parlano chiaro. La 70mai M300 è una dash cam abbastanza performante che offre una risoluzione in QHD a 1296p. questo consente di avere immagini perfette di tutto quello che accade di fronte alla propria auto, peraltro con un angolo visivo da 140°.

Non manca la visione notturna e soprattutto il monitoraggio durante il parcheggio. Con questa modalità attiva, la telecamera entrerà in funzione non appena percepirà una vibrazione dell’auto. In questo modo inizierà la registrazione, cercando di immortalare la causa dell’urto o del semplice movimento. Il tutto si può controllare con un’applicazione dedicata molto completa che permette di modificare svariate impostazioni.

Tutti gli utenti che non hanno mai utilizzato una telecamera del genere in auto, potrebbero restare sorpresi dopo l’istallazione. Si tratta di una grande utilità, di quelle che una volta installate, non si possono più tenere da parte. La dash cam di 70mai è una delle migliori nel loro genere e peraltro costa anche molto poco.

Bastano infatti solo 40,93 € con questo sconto del 5% per capire di cosa stiamo parlando. Gli utenti potranno acquistarla proprio oggi per averla a partire da domani direttamente a casa. Ci sono due anni di garanzia e anche la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni.

