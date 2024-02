La favorita del Re: guarda ora su NOW a 3 € per il primo mese

La Favorita del Re, la nuova serie TV è ora disponibile su NOW. Questa serie in costume si distingue non solo per la sua trama avvincente e il cast di alto profilo ma anche per l’opportunità unica offerta da NOW di immergersi completamente in questa epoca storica, grazie a un’offerta di abbonamento allettante.

Di cosa parla La Favorita del Re

Questa serie racconta la storia complessa e scandalosa di amore, potere e intrighi a corte tra il re di Francia Enrico II e la sua amante e consigliera, la cortigiana Diane de Poitiers, interpretata dalla straordinaria Isabelle Adjani. Con la promessa di matrimonio del re a Caterina de Medici, una giovane Gaia Girace, la serie si dipana attraverso battaglie di potere e passioni inconfessabili, il tutto sotto lo sguardo attento di un cast stellare che include anche la leggenda Gerard Depardieu.

Oltre alla trama intrigante e al cast di prim’ordine, La Favorita del Re offre una rappresentazione fedele e spettacolare del Rinascimento, grazie anche alle riprese nei meravigliosi Castelli della Loira. Questa serie rappresenta un’occasione unica per esplorare un periodo storico ricco di arte, cultura e politica, il tutto comodamente dal proprio divano.

