La fibra da sogno di Virgin Fibra: 2.5Gb/s a soli 29,49 euro per sempre

Vuoi una connessione internet veloce e affidabile che ti permetta di lavorare senza interruzioni fastidiose? Virgin Fibra potrebbe essere la soluzione ideale.

Offre una connessione in fibra ottica pura (FTTH) con velocità massime di 2,5 Gbps. Inoltre, Virgin include un modem WiFi di ultima generazione nella promozione, e non richiede alcun contratto a lungo termine.

Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto, hai la possibilità di annullare il contratto in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Cogli al volo questa eccezionale offerta per ottenere la connessione in fibra Virgin a un prezzo imbattibile: 29,49 euro al mese, senza scadenza.

Un numero crescente di clienti ha già questo provider grazie al suo straordinario rapporto qualità/prezzo. D’altronde, Virgin Fibra è rinomata per la sua affidabilità e sicurezza.

Passa alla fibra Virgin e dimentica le interruzioni: naviga senza problemi

Con il vantaggioso costo di soli 29,49 euro al mese, potrai finalmente godere di serie TV, film, trasmissioni sportive in alta definizione e giocare online con prestazioni di primo livello grazie alla Fibra di Virgin.

In un’epoca in cui tutti noi usufruiamo di tali servizi, Virgin Fibra ha creato un’offerta mirata a ottimizzare la connessione internet in tutta la tua abitazione.

Con Virgin Fibra, la trasparenza è fondamentale: ciò che vedi è ciò che paghi, a tempo indeterminato. Inoltre, grazie alla Fibra Pura (FTTH), navighi fino a 5 volte più velocemente rispetto alla fibra misto rame (FTTC).

Se desideri un’esperienza di navigazione ad alta velocità a un prezzo conveniente, non aspettare oltre. Opta per la fibra pura. Visita il sito web dedicato per verificare la copertura nella tua zona e attiva l’offerta in pochi semplici passi.

Non perdere tempo e goditi una navigazione senza interruzioni grazie alla promozione Virgin Fibra. L’attivazione è rapida e richiede solo pochi minuti del tuo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.