La friggitrice ad aria calda costa 44 € su eBay con codice CASA24

Mai iniziativa poteva essere più adatta: su eBay arriva il nuovo codice sconto “CASA24“, utile per abbassare ulteriormente il prezzo di alcuni prodotti. Oggi è il turno di una friggitrice ad aria calda, utile per cucinare i cibi senza olio e in maniera molto rapida.

Le sue caratteristiche tecniche sono di ottimo livello, proprio come piace agli utenti più esigenti. Allo stesso tempo anche il prezzo è ragguardevole, siccome grazie allo sconto applicabile con il codice citato in alto, il prezzo scenderà a soli 44,99 €. Il prodotto potrà arrivare a casa vostra al massimo entro tre giorni.

La friggitrice che su eBay costa meno, ecco le sue specifiche

Con una capienza da 3,2 litri, questa friggitrice ad aria calda cuoce tutti i cibi in maniera ottimale grazie alla sua potenza da 1300 W. Sulla parte frontale c’è un pratico display che mostra tutte le informazioni riguardo al timer e alla temperatura, tranquillamente impostabili mediante i tasti soft touch.

Oltre a questo ricordiamo che il cestello è tranquillamente lavabile in lavastoviglie siccome può essere smontato.

È interessante ed allo stesso tempo sorprendente lo sconto che oggi eBay propone per questa friggitrice ad aria calda che molte persone erano state costrette ad acquistare ad un prezzo nettamente superiore solo qualche settimana fa. Il prodotto, in grado di offrire una discreta capienza e anche la comodità dei comandi direttamente sulla parte frontale, costa oggi ancor meno grazie ad un codice sconto disponibile. In fase di acquisto, ultimando il pagamento, si potrà aggiungere il codice sconto “CASA24” che consentirà così di risparmiare ulteriori 5 €.

Il costo finale della friggitrice su eBay sarà quindi di 44,99 €, compreso l’anno di garanzia e la spedizione gratuita in soli tre giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.