La friggitrice ad aria con il design migliore va a ruba su Amazon (-20%)

Con ben 2300 voti quasi tutti positivi, non ci sono dubbi: è proprio quella di COSORI la miglior friggitrice ad aria in commercio su Amazon. Il prodotto è l’obiettivo di qualsiasi persona che ami sveltirsi in cucina, preparando gustosi manicaretti in breve tempo e in maniera salutare.

Oggi l’occasione è grande, siccome il colosso e-commerce abbassa il prezzo ufficiale del 20% portandolo a soli 87,99 €. Il prodotto è sia venduto che spedito da Amazon e gode di due anni di garanzia.

La friggitrice di COSORI ha una capienza da 3,8 litri

Un gran riconoscimento è stato conferito a questa friggitrice ad aria smart, ovvero il Design Award 2023. Effettivamente il dispositivo di COSORI si presenta con un’estetica eccezionale, quasi a distaccarsi da tutte le altre friggitrici concorrenti sul mercato.

Sembra quasi essere un unico blocco, con solo la maniglia a fuoriuscire da esso insieme alla parte superiore dove è stato realizzato lo schermo con i comandi soft touch. Ci sono diversi programmi di cottura preimpostati che garantiscono cibi cotti alla perfezione pur non usando olio. Tutto si può governare anche dalla pratica applicazione ufficiale, vera e propria punta di diamante di questo prodotto.

La capienza è da ben 3,8 litri, per cui ampio spazio alle grandi quantità: potrete cucinare fino a due o tre porzioni sfruttando una potenza da 1500 W e un range di temperatura che va da 75 a 230°. Il cestello è tranquillamente lavabile in lavastoviglie.

Difficilmente si può ottenere di meglio. Acquistare questa friggitrice ad aria smart di COSORI significa volere il meglio per la propria cucina. Oggi il prezzo scende ad 87,99 € grazie al 20% di sconto da parte di Amazon.

