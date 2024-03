La magia di Disney+ torna in offerta: soltanto 1,99€ al mese per 3 mesi

Disney+ offre un’esperienza di streaming unica nel suo genere, con una vasta gamma di serie, film e originali che non troverai da nessun’altra parte. E adesso, puoi accedere a tutto questo a un prezzo incredibilmente conveniente: solo 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi.

Questa offerta è valida soltanto per un periodo limitato. È necessario, infatti, abbonarsi entro il 14 marzo per poter usufruire del vantaggio. La promozione è valida sia per i nuovi abbonati che per coloro che già hanno un account e desiderano riattivarlo.

Dai grandi classici alle serie TV

Il piano Disney+ in promozione è lo “Standard con Pubblicità”: avrai accesso a una qualità video fino a 1080p Full HD e potrai guardare su due schermi contemporaneamente. È l’opportunità perfetta per goderti le storie più belle del mondo quando e dove vuoi.

Scegli tra migliaia di ore di serie TV, film e originali esclusivi che ti terranno incollato allo schermo. Dai classici senza tempo di Walt Disney Animation Studios alle avventure epiche del Marvel Cinematic Universe, c’è qualcosa per tutti i gusti e per tutte le età.

Puoi accedere a Disney+ da una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, computer, console di gioco, set-top box e smart TV. Inoltre, il servizio offre un’opzione di parental control intuitiva per proteggere i più piccoli mentre guardano i propri cartoni e film preferiti.

Se vuoi provare Disney+ oppure non vuoi sottoscrivere un abbonamento annuale, puoi optare per questa promozione che ti permette di accedere al piano standard (con pubblicità) a soli 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Dopo il periodo promozionale, si rinnoverà al prezzo base di 5,99 euro, ma puoi sempre disdire prima della scadenza e non ti verrà addebitato alcun costo.