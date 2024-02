La miglior SMART TV da 43" è la TCL 4K: costa 200 EURO su Amazon

La voglia di acquistare una nuova televisione da godersi in famiglia o con gli amici, può essere placata oggi da Amazon con uno spettacolare esemplare di TCL. La smart TV di oggi, da 43″ di ampiezza e in 4K, garantisce una resa spettacolare, sia esteticamente che in termini di qualità video.

Il prodotto è non per caso uno dei più acquistati degli ultimi tempi sul sito e-commerce più famoso al mondo, anche perché ha un prezzo bassissimo. Grazie al 29% disponibile su Amazon, il costo di questa smart TV di TCL crolla a soli 249,90 €. La spedizione è veloce e gli anni di garanzia sono due.

La TCL è una smart TV fantastica, ha anche Alexa

A primo impatto, quello che sorprende è certamente il design. La smart TV TCL non ha praticamente bordi ed una “tutto schermo”. In questo modo si estendono alla grande i suoi 43″ che con la risoluzione in 4K HDR mostrano una qualità mostruosa. Per l’audio c’è la tecnologia Dolby ed è disponibile anche una modalità Game Master per gli appassionati di gaming. A bordo ci sono gli assistenti vocali Google ed Alexa il sistema operativo Google TV.

È impossibile non dare ascolto ai tanti pareri presenti su Amazon: sono migliaia di utenti che hanno provveduto ad acquistare questa stupenda smart TV. TCL ha lavorato veramente alla grande pensando ad un design moderno e ad una qualità da attribuire a prodotti spesso con prezzi superiori anche di 300 €. Nella sua categoria questa televisione è certamente la migliore.

L’aspetto principale per cui acquistarla è il 4K, super fluido e soprattutto accompagnato da più modalità che altre televisioni non hanno. La presenza del sistema operativo Google TV è poi la ciliegina sulla torta: la smart TV sarà velocissima tra i vari menu. Il suo prezzo oggi in sconto del 29%, scende a 249,90 € con due anni di garanzia.

