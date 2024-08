La miglior VPN per chi vive all'estero costa la metà: l'offerta è da cogliere al volo

La scelta della VPN per chi vive all’estero ed ha la necessità di “spostare” il proprio IP in Italia deve essere fatta con attenzione, puntando su un servizio completo e vantaggioso, in grado di garantire sicurezza, velocità e la possibilità di sfruttare server in Italia.

In questo momento, l’offerta su cui puntare è quella di ExpressVPN, ora disponibile a metà prezzo. Il servizio ha un costo di 6,67 dollari al mese scegliendo l’abbonamento annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Si tratta di un risparmio del 49%.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di ExpressVPN, da cui sarà poi possibile attivare la versione desiderata della VPN.

VPN per l’Italia: la scelta giusta è ExpressVPN

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una connessione VPN sicura e ad alta velocità, con la possibilità di sfruttare server in Italia per spostare il proprio IP nel nostro Paese e accedere a Internet dall’estero evitando qualsiasi blocco geografico.

Naturalmente, la VPN permette di geolocalizzare la propria posizione anche in un altro Paese ed è, quindi, utilizzabile anche da chi si trova in Italia per l’accesso a Internet senza blocchi e censure di alcun tipo.

Per chi sceglie ExpressVPN c’è la possibilità di sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e con una politica no log, che consente di azzerare completamente il tracciamento. Il servizio è utilizzabile su 8 dispositivi in contemporanea.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è ora attivabile al prezzo scontato di 6,67 dollari al mese scegliendo il piano annuale con 3 mesi gratis. Si tratta di uno sconto del 49% sulla spesa complessiva che rende il servizio molto più vantaggioso.

Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è sempre la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “testare” la VPN e, in caso di insoddisfazione, richiedere il rimborso della spesa sostenuta.