La migliore piattaforma di streaming musicale? Apple Music, da oggi con 3 mesi gratis

In tanti ormai usano una piattaforma di streaming musicale. Le opzioni sono davvero tante, ma poche raggiungono standard qualitativi elevati. Tra le migliori troviamo Apple Music, che attualmente offre tre mesi gratis a tutti i nuovi utenti. Visto che molti si sono abituati a spendere pochi euro al mese per accedere a milioni di brani, Apple Music ha pensato di andare oltre.

Musica senza limiti: la piattaforma di streaming musicale perfetta

Apple Music, creata dalla famosa casa di Cupertino, è seconda soltanto a Spotify in termini di popolarità. Se non hai ancora avuto modo di provarla, adesso hai un motivo in più per farlo. C’è un numero impressionante di canzoni e una selezione curata di playlist. Non mancano nemmeno la vasta collezione di podcast.

La qualità audio è sicuramente la migliore di tutte. Recentemente, Apple ha introdotto il Lossless Audio Codec (ALAC) a 192kHz/24 bit, supportato dal Dolby Atmos e dall’Audio Spaziale. Se hai un paio di AirPods di ultima generazione o un HomePod, ti renderai conto della potenza sonora.

Il prezzo? Apple Music parte da 10,99 euro al mese. Però, se ti abboni ora, potrai sfruttare tre mesi gratuiti. Con l’app multi dispositivo user-friendly, l’esperienza d’ascolto diventa personalizzata. Le playlist, infatti, sono create su misura per te, in base ai tuoi gusti musicali e alle tue abitudini di ascolto.

Hai anche a disposizione Apple Music Sing, con cui puoi cantare le tue canzoni preferite grazie ai testi in tempo reale. Inoltre, puoi anche accedere a interviste esclusive, concerti dal vivo e molto altro ancora, sempre tramite l’app.

Dunque, Apple Music è una piattaforma di streaming musicale che non solo soddisfa le tue esigenze, ma le supera. L’esperienza d’ascolto è unica nel suo genere, grazie alle funzioni avanzate. Registrati subito e sfrutta i tre mesi gratuiti.