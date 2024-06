La migliore VPN per l'Italia è in offerta a metà prezzo

In Italia il fornitore numero uno nel campo della VPN è ExpressVPN, che offre un servizio sicuro e veloce per navigare in completo anonimato e ottenere una privacy a prova di hacker. In più offre la possibilità di utilizzare la VPN su otto dispositivi in contemporanea, in modo da salvaguardare la sicurezza anche degli altri componenti della famiglia.

In queste ore il piano di un anno di ExpressVPN è in offerta al prezzo scontato di 6,33 euro al mese per dodici mesi, invece di 12,30 euro. Il risparmio in un anno è quindi superiore a 70 euro.

ExpressVPN: la migliore VPN per l’Italia è in sconto del 49%

Tra i principali punti di forza di ExpressVPN si annovera la ferrea politica no log, rispettando così l’obiettivo di offrire un utilizzo della rete Internet privato al 100%. Il noto fornitore VPN non conserva registri di connessione né di attività, dunque la cronologia di navigazione, i download e qualsiasi dato sensibile non viene memorizzato in alcun modo.

ExpressVPN è inoltre un’ottima VPN per il gaming, con server VPN in più di 100 Paesi al mondo e la possibilità di ottenere una drastica riduzione del valore ping e dei lag per una connessione di gran lunga migliore rispetto ad altri servizi concorrenti. L’utilizzo di una crittografia AES a 256 bit e funzionalità quali kill switch e split tunneling fanno il resto.

Qualsiasi abbonamento ExpressVPN include inoltre un robusto gestore di password, grazie al quale è possibile gestire un numero illimitato di credenziali, note e dettagli della carta di credito. A questo si aggiungono anche gli avvisi tempestivi in caso di violazione dei dati.

I primi dodici mesi di ExpressVPN sono in offerta a 6,33 euro al mese per dodici mesi, più tre mesi di servizio extra in regalo. Se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.