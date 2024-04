La MOSTRUOSA smart TV da 65" 4K che tutti COMPRANO è in promo

Ci sono diverse smart TV in sconto su Amazon tra quelle di ultima generazione ma quando entra in gioco il marchio Hisense c’è poco da fare. Nessuna azienda concorrente riesce a tenere alta la qualità con prezzi così bassi ed è per tale motivo che il brand è diventato uno dei migliori in assoluto. In sconto oggi sul famoso sito e-commerce c’è il suo esemplare da 65″ con tecnologia QLED, con il prezzo che è in calo del 14%.

Design, prestazioni e soprattutto un sistema operativo super fluido: sono questi i principali punti di forza di questa smart TV. Tutti gli utenti che hanno acquistato questa televisione hanno riferito di un’esperienza ottima. Il prezzo oggi su Amazon è di 599 € invece che di 699 €, con due anni di garanzia e con spedizione veloce.

Hisense ha prodotto un capolavoro: Amazon offre il 14% di sconto oggi

Partendo dal piano estetico, non ci sono bordi su questa televisione, che lascia quindi ampio spazio alla sua diagonale da 65″. La smart TV di Hisense lascia all’utente la sensazione di avere il cinema in casa, soprattutto quando si accende: ecco che entra in gioco la tecnologia QLED che insieme al 4K dà vita ad un vero spettacolo.

I colori sono praticamente uguali a quelli della realtà ed il merito è anche dell’HDR10+. Oltre a questo c’è anche un audio di altissima qualità e l’integrazione con Alexa.

Per quanto riguarda il prezzo finale, oggi Amazon si supera e riduce il tutto del 14%. La smart TV di Hisense costa infatti solo 599 € con due anni di garanzia e anche spedizione veloce.