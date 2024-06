La poca memoria non sarà più un problema con il cloud a vita di pCloud, ora in sconto

Dover fare i conti con problemi di memoria di archiviazione per i propri dispositivi è, purtroppo, molto frequente. Salvare file, immagini, video e altro ancora richiede sempre più spazio e, fin troppo spesso, i nostri dispositivi hanno uno storage insufficiente.

Per questo motivo è necessario affidarsi a un servizio cloud. La soluzione migliore su cui puntare oggi è il cloud a vita di pCloud che elimina i costi ricorrenti e garantisce la possibilità di acquistare uno spazio cloud a tempo indeterminato, con una sola spesa iniziale.

Con pCloud è possibile ottenere, facilmente, fino a 10 TB di spazio in cloud a vita, beneficiando oggi di uno sconto fino al 37%. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di pCloud e scegliere il piano desiderato.

Cloud a vita con pCloud: la memoria non sarà più un problema

Con pCloud è possibile accedere a tre piani per il cloud a vita. Le opzioni disponibili sono:

Premium 500 GB al costo di 199 euro invece di 299 euro

al costo di invece di 299 euro Premium Plus 2 TB al costo di 399 euro invece di 599 euro

al costo di invece di 599 euro Ultra 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 1.890 euro

Per tutte e tre i piani c’è la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate con PayPal oltre che di sfruttare una garanzia di rimborso di un mese. Per scegliere e attivare il piano desiderato basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Le offerte di pCloud non prevedono costi ricorrenti. Basta effettuare l’acquisto del proprio spazio cloud che resterà accessibile “a vita”, senza dover pagare alcun abbonamento e conservando sempre la possibilità di upgrade, in modo da incrementare lo spazio disponibile, adeguandolo a quelle che sono le proprie reali necessità di archiviazione in cloud.