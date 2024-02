La privacy al primo posto con Norton Secure VPN

La privacy online è il bene più prezioso da difendere per qualsiasi persona. Al giorno d’oggi le nostre informazioni personali non sono più su una tessera plastificata o su un foglio di carta, ma sono conservate su PC, smartphone e tablet. Di conseguenza, senza un’adeguata protezione, il rischio concreto è che qualche malintenzionato entri in possesso dei nostri dati sensibili, facendone un uso improprio.

Tra le soluzioni migliori disponibili oggi sul mercato segnaliamo Norton Secure VPN, il prodotto sviluppato da Norton per proteggere dati bancari, password e numeri di carte di credito da eventuali attacchi informatici. Sono numerose le funzionalità offerte dal servizio, su tutte una connessione VPN premium che consente di navigare in rete in completo anonimato. Compatibile su PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad, propone una prova gratuita della durata di 30 giorni.

Le funzionalità di Norton Secure VPN

Il prodotto Norton Secure VPN mette la privacy dei suoi proprietari al primo posto. Merito di tutta una serie di funzionalità che consentono agli utenti di nascondere la propria attività web agli occhi dei cybercriminali.

Una delle più importanti è lo Split tunneling, che permette di scegliere quale traffico crittografare e quale invece lasciare libero. Una funzione utile ad esempio per nascondere le operazioni bancarie online, i dati sanitari sensibili, e più in generale tutte le attività riservate. Contemporaneamente, è possibile consentire ad altri servizi di accedere a Internet senza l’utilizzo della crittografia.

Sempre per rispondere al meglio all’esigenza di ottenere una maggiore privacy quando si è connessi a Internet, la soluzione di Norton assicura una ferrea politica no-log per la sua VPN. Ciò significa che lo staff di Norton non registra né salva le attività di navigazione dei suoi clienti: in poche parole, nessuno viene tracciato, al contrario di quanto capita invece negli altri servizi VPN.

Quali sono i vantaggi

Detto questo, ecco perché è importante affidarsi a una soluzione come Norton Secure VPN:

protezione privacy online : i dati personali e la propria posizione sono oscuri agli occhi di hacker, siti web e inserzionisti;

: i dati personali e la propria posizione sono oscuri agli occhi di hacker, siti web e inserzionisti; blocco tracker web : agli inserzionisti viene tolta la possibilità di tracciare uno specifico utente;

: agli inserzionisti viene tolta la possibilità di tracciare uno specifico utente; accesso sicuro ovunque : le app e i siti web sono accessibili in modo sicuro in qualunque parte del mondo;

: le app e i siti web sono accessibili in modo sicuro in qualunque parte del mondo; Wi-Fi sicuro : tutte le reti Wi-Fi, anche quelle pubbliche, diventano sicure, per qualsiasi tipo di operazione;

: tutte le reti Wi-Fi, anche quelle pubbliche, diventano sicure, per qualsiasi tipo di operazione; informazioni riservate: grazie all’utilizzo della crittografia avanzata i dati sensibili inviati e ricevuti rimangono riservati.

Norton Secure VPN in offerta a 39,99€ (+ prova gratuita di 30 giorni)

Il prodotto Norton Secure VPN per la privacy online è in offerta il primo anno a 39,99 euro invece di 49,99 euro su 5 dispositivi, grazie al 20% di sconto sul prezzo di listino. Con questa offerta, in pratica, ottieni la VPN Norton su 5 dispositivi diversi al prezzo del piano per un singolo dispositivo! Prima di procedere con l’acquisto, puoi anche scegliere di provarlo gratis per 30 giorni, per poi decidere se proseguire o disdire il rinnovo automatico.

In alternativa puoi scegliere il piano all-in-one per la sicurezza e privacy online Norton 360 Deluxe, che unisce un potente antivirus in tempo reale a un servizio VPN premium: in queste ore è in offerta a 34,99 euro per il primo anno invece di 104,99 euro, per effetto del 66% di sconto sul prezzo di listino. Inclusi nel pacchetto anche il monitoraggio del Dark Web e la protezione minori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.