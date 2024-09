La rete 5G di Vodafone a meno di 10 €/mese: l'offerta è attivabile da tutti

Per chi è alla ricerca di una nuova tariffa 5G con tanti Giga e un prezzo inferiore a 10 euro al mese c’è la possibilità di attivare l’offerta di ho. Mobile, il secondo brand di Vodafone. La promo in questione include minuti e SMS illimitati oltre che 200 GB in 4G e 5G (su rete Vodafone e senza limiti di velocità). Il costo è di 9,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che scelgono ho. Mobile, richiedendo la portabilità del numero oppure un nuovo numero di cellulare. Il contributo di attivazione è di 2,99 euro una tantum oppure di 29,90 euro una tantum (con portabilità da TIM, WINDTRE, Very Mobile e Vodafone).

Per attivare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di ho. Mobile. C’è anche la possibilità di richiedere una eSIM già in fase di attivazione.

Passa ho. Mobile a meno di 10 euro al mese

L’offerta di ho. Mobile include:

minuti e SMS illimitati

200 GB in 4G e 5G con rete Vodafone, senza limiti di velocità

Il costo è di 9,99 euro al mese, senza vincoli. La promozione include anche la possibilità di richiedere una eSIM, in sostituzione della SIM card tradizionale. Da notare, inoltre, che non ci sono costi nascosti ed è possibile sfruttare tutti i servizi accessori, in modo completamente gratuito.

L’offerta di ho. Mobile è disponibile tramite una veloce procedura di attivazione online, selezionando la tipologia di attivazione desiderata (portabilità oppure nuovo numero).

Per attivare subito l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Il costo iniziale è pari al costo della prima ricarica di 10 euro oltre al costo di attivazione (2,99 euro oppure 29,99 euro in base all’operatore di provenienza). Da notare che ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso dell’importo speso in fase di attivazione.