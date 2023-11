La smart Fire TV 4K Toshiba da 43" con Alexa, super prezzo su Amazon

Oggi la grande offerte di giornata per quanto riguarda Amazon vede in cima una smart TV che in molti magari potrebbero escludere a prescindere. In realtà la Toshiba oggi in sconto è una delle migliori TV in assoluto, soprattutto perché costa meno.

Oltre al 4K, gode anche dell’integrazione con Alexa e di un software basato su Fire TV. La qualità quindi è assicurata, così come l’intuitività nel suo utilizzo. Le principali tecnologie poi la rendono un dispositivo praticamente perfetto, soprattutto alla luce del 6% di sconto che garantisce così un prezzo finale di soli 299 €. La smart TV è garantita per due anni, con la possibilità di effettuare anche il reso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

La migliore smart TV nella sua categoria è di Toshiba, ecco le specifiche

L’estetica è davvero entusiasmante per questa smart Fire TV Toshiba, siccome non c’è spazio per i bordi. L’ampio pannello da 43″ infatti si prende interamente la scena con la sua grande qualità in 4K Ultra HD.

La tecnologia HDR10 garantisce una resa delle immagini ancor migliore e l’audio è garantito con il Dolby Vision. Essendo basata sul celebre software Fire TV, questa Toshiba consente di avere tutte le possibilità con ogni applicazione ed ogni piattaforma disponibile.

Come dimostrano le caratteristiche tecniche, gli utenti hanno a disposizione una smart TV oggi tra le migliori visto il rapporto tra qualità e prezzo. Con il 6% di sconto la Toshiba da 43″ UHD si può portare a casa con soli 299 €, inclusi due anni di garanzia e soprattutto la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al prossimo 31 marzo 2024.

