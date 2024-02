La smart TV QLED da 55" di Samsung CROLLA quasi a metà prezzo

La meravigliosa smart TV di Samsung da 55″ QLED è oggi disponibile su Amazon con un prezzo fuori di testa. Il 43% di sconto garantisce infatti l’acquisto comodo per moltissimi utenti.

Questa televisione, che vede il suo principale punto di forza nella grande qualità in termini di risoluzione, costa oggi solo 598 €.

La smart TV perfetta è di Samsung, la QLED 2023 è in promo

Difficilmente si trovano televisioni così performanti ad un prezzo così contenuto. Il discorso riguarda soprattutto Samsung, che è il marchio per eccellenza e dunque uno dei meno inclini ad essere scontati. Oggi questo modello da 55″ di ampiezza si presenta in tutto il suo splendore, essendo un vero capolavoro di design. L’estetica è elegante e sottile, mentre i bordi sono ridotti al minimo lasciando ampio spazio al pannello, che si estende in tutta la sua bellezza raggiungendo la risoluzione in 4K.

A rendere il tutto ancor migliore ci pensa la tecnologia QLED, vero e proprio cavallo di battaglia di Samsung che garantisce una qualità dell’immagine ancor migliore. Ovviamente influisce anche la tecnologia Quantum HDR del colosso, che consente di avere toni brillanti, neri molto più profondi e anche dettagli più definiti.

È presente il nuovo processore Quantum 4K Lite, davvero davvero miracoloso in termini di fluidità del sistema. C’è anche ampia compatibilità col famoso assistente vocale Alexa e con Google.

Questa smart TV è davvero ciò che serve per essere soddisfatti ed appagati, come da sempre Samsung consente. Il suo prezzo è un ulteriore punto di forza in quanto diminuisce di ben 450 €, grazie al 43% di sconto. Gli utenti che la desiderano, possono pagarla solo 598 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

