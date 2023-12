La soluzione bancaria perfetta per i giovani: NEXT by Crédit Agricole

Crédit Agricole presenta NEXT, il conto corrente online ideato appositamente per gli under 35. Questa proposta rivoluzionaria offre un pacchetto completo, comprendente un conto a canone zero con bonifici online gratuiti e una carta di debito Visa gratuita per i primi due anni.

NEXT è progettato per una gestione del denaro senza complicazioni, offrendo la possibilità di attivare e gestire il conto interamente online.

La carta di debito Visa di NEXT è versatile e semplice da utilizzare in varie situazioni, dai pagamenti online ai negozi fisici e alle transazioni internazionali.

La carta può essere integrata con servizi di pagamento mobile come Apple Pay, Google Pay, e Samsung Pay, garantendo un’esperienza senza soluzione di continuità.

NEXT Under 35: controllo totale con un’app intuitiva

L’app di Crédit Agricole consente agli utenti di gestire la carta di debito Visa in modo completo. Modificare i limiti di spesa, attivare la carta per pagamenti online e internazionali, e visualizzare il PIN è a portata di tap.

La funzione di “pausa” consente agli utenti di bloccare temporaneamente la carta, un vantaggio in caso di smarrimento, mentre in caso di furto, è possibile bloccare digitalmente la carta con un semplice click.

Un consulente dedicato è a disposizione di ogni cliente NEXT, garantendo un approccio personalizzato e consulenza su misura.

La gestione del conto diventa più agevole grazie a un servizio clienti accessibile tramite app, che consente di chattare con un operatore, consultare le FAQ e ottenere informazioni utili.

NEXT offre anche una funzionalità unica che permette di effettuare pagamenti in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario, semplificando ulteriormente le transazioni quotidiane. La possibilità di salvare i contatti in rubrica rende il processo di pagamento veloce e intuitivo.

Scopri tutte le vantaggiose offerte del conto NEXT by Crédit Agricole, un conto che rappresenta la scelta ideale per i giovani che cercano un’esperienza bancaria fluida, veloce e personalizzata.

