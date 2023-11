La stampante HP migliore in SOTTOCOSTO, Amazon la offre al 33%

Di stampanti ce ne sono talmente tante sul web che si potrebbe avere l’imbarazzo della scelta quando bisognerà procedere all’acquisto. Oggi il prodotto ottimale da portare a casa consiste nella HP Envy 6020e, una stampante multifunzione a getto d’inchiostro che garantisce stampe in bianco e nero e a colori.

Questo dispositivo è semplicissimo da usare e funziona anche in modalità wireless sfruttando l’apposita applicazione HP Smart.

Oggi il prezzo scende del 33% e si ferma a soli 79,99 €, davvero un’ottima opportunità da sfruttare subito.

La HP Envy 6020e è in promo su Amazon, le specifiche

La stampante in questione è facilissima da utilizzare, soprattutto se volete usarla in Wi-Fi. Potete infatti stampare i vostri documenti direttamente dallo smartphone o da un altro computer senza dovervi collegare alcun cavo.

Da non sottovalutare anche l’opzione concessa a gratis Instant Ink di HP. Con questa opportunità, gli utenti potranno ricevere automaticamente a casa tutte le cartucce per la propria stampante nel momento in cui se ne ha bisogno. Sarà possibile anche risparmiare scegliendo il piano di stampa più adatto alle proprie esigenze, partendo da 10 pagine di stampa ogni mese.

Gli utenti potranno inoltre modificare o cancellare il proprio piano in qualsiasi momento senza essere sottoposti ad alcun vincolo o costo. Ricordiamo che questo servizio è incluso per tre mesi aderendo alla soluzione HP+.

Oltre ad aver visto le grandi qualità di questa stampante, molto comune nel mondo della tecnologia, c’è anche il prezzo a fare la sua parte. La stampante HP Envy 6020e è oggi disponibile su Amazon con il 33% di sconto. Questo significa un ribasso di 40 € sul prezzo ufficiale per un totale di 79,99 €. Ricordiamo che sarà restituibile fino al 31 gennaio 2024.

