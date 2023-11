La SVENDITA Motorola più FOLLE della storia: Moto e32s è addirittura SOTTO i 100€

Svendita pazza del giorno su Amazon? Ecco, la vagonata di offerte assurde di Motorola. Tra cui, non posso non segnalarti questo Motorola Moto e32s. Pensa, che oggi te lo porti a casa a solamente 99,90€, invece di 179,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca!

Smettila di cercare le migliori offerte su internet per ore e ore, ti ho trovato quella migliore di oggi. Infatti, ti puoi portare a casa questo Motorola con un mega sconto del 4%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerlo al carrello, così al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Motorola moto e32s, display Max Vision 6.53″ 90 Hz, tripla fotocamera 16MP

Questo smartphone è uno dei più scontati su Amazon oggi, ma allo stesso tempo anche di altissimo livello. Dal colore grigio, che andrà bene in qualsiasi momento e per qualsiasi cosa, anche per lavoro.

Display 6.53″ con refresh rate 90 Hz- Immergiti completamente nei tuoi contenuti preferiti grazie all’ampio display Max Vision HD+ da 6.53″. Visualizza i contenuti in maniera sempre fluida, grazie alla frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz.

Con la batteria da 5000 mAh, che dura fino a due giorni, avrai più tempo da dedicare alle tue attività preferite: streaming, gaming e molto altro ancora.

Rendi i tuoi ricordi indimenticabili e ricchi di dettagli grazie alla tripla fotocamera da 16 MP. Personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani ricchi di dettagli con la fotocamera macro.

Un prezzo davvero misero. Quindi, non ti resta che correre su Amazon, per approfittare subito di questa bomba del giorno. Sono ancora pochissimi i pezzi che rimangono su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.