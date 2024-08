La tua difesa essenziale contro le minacce online: Norton Antivirus

Cos’è Norton Antivirus?

Norton Antivirus è un software di sicurezza informatica progettato per proteggere i tuoi dispositivi da una vasta gamma di minacce online, tra cui virus, malware, ransomware, phishing e altre forme di attacchi informatici. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore, Norton ha sviluppato una suite di soluzioni di sicurezza che offrono protezione in tempo reale, garantendo che i tuoi dispositivi siano sempre al sicuro dalle minacce più recenti.

Con tariffe a partire da 1,67€ al mese, Norton Antivirus non solo previene l’accesso non autorizzato ai tuoi dispositivi, ma blocca anche i tentativi di phishing e altre tecniche di ingegneria sociale progettate per ingannarti e rubare le tue informazioni personali.

Le caratteristiche di Norton Antivirus

Protezione in tempo reale: Norton Antivirus utilizza tecnologie avanzate per monitorare costantemente il tuo dispositivo, rilevando e bloccando le minacce man mano che si presentano. Questo significa che sei protetto anche dalle minacce più recenti, che spesso non sono ancora note ai database tradizionali.

Difesa contro il phishing: Le email di phishing sono tra i metodi più comuni utilizzati dai criminali per rubare informazioni personali. Norton Antivirus analizza le email e i siti web, bloccando quelli sospetti e proteggendoti da truffe e tentativi di phishing.

Protezione Multidispositivo: Che tu utilizzi un PC, un Mac, uno smartphone o un tablet, Norton Antivirus offre una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi. Questo è particolarmente importante in un’epoca in cui molti di noi utilizzano più dispositivi per accedere a internet e gestire informazioni sensibili.

Backup nel Cloud: Per garantire che i tuoi file importanti non vadano persi in caso di attacco, Norton Antivirus include un’opzione di backup nel cloud. Questo ti permette di archiviare in modo sicuro i tuoi file più preziosi, proteggendoli da ransomware e altre minacce che potrebbero comprometterli.

Password Manager: Un’altra caratteristica essenziale è il gestore di password integrato, che ti aiuta a creare e conservare password complesse e sicure, riducendo il rischio che le tue credenziali vengano compromesse.

Per conoscere l’offerta completa di Norton Antivirus clicca qui.