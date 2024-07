La tua privacy al sicuro: scopri Norton AntiTrack

Norton AntiTrack è la soluzione perfetta per la protezione della privacy online. Scegliendo di attivare Norton AntiTrack puoi mettere infatti i tuoi dati sensibili al riparo dai data broker, ovvero le aziende che si occupano di raccogliere i dati degli utenti che si trovano online e poi rivenderli a fini di lucro. Norton AntiTrack blocca tutti i tracker evitando che le tue informazioni personali finiscano nelle mani di sconosciuti e siano utilizzate per truffe online, tentativi di phishing o telemarketing selvaggio. La protezione assicurata dal servizio Norton è totale e adesso andremo a vedere nel dettaglio alcune delle funzionalità incluse.

Ecco come Norton AntiTrack protegge la tua identità online

Norton AntiTrack implementa la funzione Posta privata, cioè un sistema di protezione delle email funzionante su piattaforma Windows. La tecnologia AntiTrack blocca i tracker email nascosti e ti consente di creare un numero illimitato di alias di posta elettronica senza che tu debba cambiare provider. In questo modo puoi registrarti a qualsiasi servizio online senza utilizzare la tua vera casella di posta elettronica, che rimane quindi al sicuro e al riparo dai data broker.

A differenza di altri strumenti anti-tracciamento, Norton AntiTrack non crea problemi durante la navigazione Web. Tutti i servizi e tutti i siti sono pienamente fruibili e l’esperienza online non viene mai penalizzata. Il tuo profilo digitale resta al sicuro e non può essere sfruttato per inviarti messaggi mirati che potrebbero in qualche modo influenzare le tue scelte d’acquisto o, più in generale, i tuoi comportamenti. Puoi quindi navigare in tutta sicurezza senza rinunciare a nulla di quanto Internet ti offre quotidianamente.

Attivare adesso un abbonamento a Norton AntiTrack ti consente di approfittare dello sconto del 20% sul prezzo di listino. Una licenza per un solo dispositivo costa 39,99 euro per il primo anno e include la garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 60 giorni.