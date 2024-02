La VPN più affidabile al mondo in super promo a 2,08 euro al mese per 3 anni

In queste ore PrivateVPN, uno dei servizi VPN più affidabili del settore, ha lanciato una nuova promozione: il piano di tre anni è in offerta a 2,08 euro al mese, grazie all’85% di sconto sul prezzo di listino. In più, si beneficia del rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Tra i principali punti di forza della VPN di PrivateVPN si annoverano la politica no-log, la larghezza di banda illimitata alla massima velocità, e l’utilizzo della crittografia più avanzata al mondo. Tutti elementi che le consentono di essere nella lista delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato.

PrivateVPN: il piano di 3 anni è in sconto dell’85%

Nel corso degli ultimi anni, PrivateVPN ha basato il proprio successo tra gli utenti offrendo loro funzionalità di sicurezza tangibili. Tra queste spicca ad esempio la crittografia AES-256 a 2048-bit, il livello più alto di crittografia disponibile al momento, lo stesso usato in ambito militare.

Un ulteriore elemento è la politica no-log, diretta conseguenza delle leggi sulla privacy presenti in Svezia. Questo significa che nessuno, nemmeno all’interno di PrivateVPN, è a conoscenza delle attività sul web degli utenti della VPN.

E per la felicità degli appassionati di gaming e degli amanti dello streaming in generale, il servizio svedese di VPN assicura una larghezza di banda illimitata ad alta velocità.

Il piano di tre anni di PrivateVPN è in sconto dell’85%, con un prezzo di soli 2,08 euro al mese per 36 mesi, più la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.