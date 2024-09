L'abbonamento a vita Internxt scontato del 78%: conserva file e ricordi in cloud

Con Internxt, la condivisione dei tuoi file e delle tue cartelle è protetta da crittografia end-to-end. Ogni file che decidi di condividere viene crittografato, impedendo a chiunque, tranne il destinatario, di accedere al contenuto. Questo livello di protezione è ideale per chi ha bisogno di inviare documenti sensibili o informazioni riservate, sia per motivi personali che professionali. La sicurezza dei tuoi file non è mai stata così elevata, e puoi avere la certezza che nessuno, nemmeno Internxt, possa accedere a ciò che condividi.

Un ulteriore strato di protezione è rappresentato dalla condivisione protetta da password. Oltre alla crittografia, hai la possibilità di impostare una password per ogni file o cartella condivisa, aggiungendo un livello extra di sicurezza. In questo modo, anche se il link di condivisione dovesse finire nelle mani sbagliate, senza la password nessuno potrà aprirlo. Questa funzione ti permette di mantenere il controllo completo sui tuoi file, assicurandoti che solo le persone autorizzate possano accedervi.

Internxt ti consente di accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, che si tratti di computer, smartphone o tablet. L’interfaccia è progettata per essere intuitiva e fluida, offrendo una user experience eccellente su ogni piattaforma. Grazie alla compatibilità cross-device, puoi iniziare un lavoro sul tuo computer e continuarlo dallo smartphone, o consultare i tuoi file in qualsiasi momento, ovunque ti trovi. La sincronizzazione è istantanea, permettendoti di avere sempre a portata di mano ciò che ti serve, senza problemi di accesso o ritardi.