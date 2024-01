Se stai cercando un ottimo portatile sei nel posto giusto! Abbiamo selezionato per te una super offerta che non puoi assolutamente perderti: ora su Amazon il Laptop HP 15-fc0005sl è tuo ad un prezzo scontatissimo!

Il suo attuale valore di mercato è di 579,99 euro ma tu adesso lo paghi solamente 349,99 euro! E non è finita qui perché grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Laptop HP: un portatile assolutamente perfetto!

Questo notebook HP è dotato del sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, ottimizzata per la sicurezza; installazione delle app solo dal Microsoft Store (Office). Presenta un processore AMD Ryzen 3 7320U, raggiunge una velocità fino a 4,1 GHz di frequenza di boost, 4 MB di cache L3, 4 core e 8 thread, Chipset AMD integrated SoC, No Overclock.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 39,6 cm, SVA, Antiriflesso, Ultraslim, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC. E ancora dotato di tastiera colore Jat Black (Nero), formato Full Size, dimensione standard con tastierino numerico completo; i tasti della tastiera contengono plastica riciclata a fine vita.

Autonomia fino a 7 ore 30 minuti, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria. Chassis nero opaco, tastiera in plastica riciclata post-consumo e potenzialmente destinata agli oceani, HDMI 1.4b, USB Type-C, Otturatore Webcam, TNR, Peso 1.59 kg, Spessore 1,86 cm.

Prendilo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.