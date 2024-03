L'ASUS TUF Gaming A15 è il notebook più potente ed è SCONTATO di 200€

Al cospetto di tanti computer portatili da gaming gli utenti potrebbero confondersi le idee ma quando arriva in sconto su Amazon l’ASUS TUF Gaming A15, non ci sono dubbi. Questo concentrato di potenza ed estetica non è secondo a nessuno e mostra anche oggi il suo grande rapporto tra qualità e prezzo.

Il processore è un top di gamma, il display è uno dei migliori e c’è anche una scheda video dedicata. ASUS come sempre ha fatto un gran lavoro con Amazon che ha contribuito: il prezzo scende del 14% e si ferma a 1199 €.

Con l’ASUS TUF gli utenti possono avere un Ryzen 7 e una NVIDIA GeForce RTX

Con un display da 15,6″ antiglare Full HD e con 144 Hz di refresh rate, l’ASUS TUF Gaming A15 è un top a tutti gli effetti. Le sessioni di gaming sono super fluide e su questo c’è la complicità del processore, un Ryzen 7 7735HS, oltre che della memoria RAM da 16 GB. La scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB dedicati è il colpo da maestro incluso nel PC: le prestazioni arrivano a livelli altissimi. È bellissima anche la tastiera retroilluminata in pieno stile ASUS.

Le motivazioni per acquistare questo computer sono state già elencate praticamente tutte ma se qualcuno non l’avesse capito i punti di forza sono davvero tanti. L’ASUS TUF Gaming A15 racchiude al suo interno una scheda video dedicata capace di prestazioni spaventose ma non finisce qui. Il display non fa rimpiangere la propria postazione da gaming desktop siccome è fluido e ben definito. Anche la batteria è una punta di diamante in quanto sembra non scaricarsi mai.

Lo sconto del 14% inoltre rende tutto disponibile con 200 € in meno sul prezzo di listino, per un totale di 1199 €. Due sono gli anni di garanzia e uno è il giorno di attesa per riceverlo a casa.